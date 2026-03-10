Пермячка отсудила 137 тысяч рублей за отравление в пекарне

С помощью судебных приставов пермячка получила компенсацию за отравление продукцией местной пекарни, сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Женщина купила в сетевой пекарне рядом с домом салат "Мимоза", паровку с сосисками и шаньгу. После еды женщине стало плохо - у нее поднялась температура, заболел живот. Самостоятельное лечение не помогло. Покупательнице стало плохо. Ее госпитализировали с диагнозом "сальмонеллез" и выписали через неделю. Женщина похудела на пять килограммов, на фоне инфекции у нее обострились хронические заболевания. Все это стало основанием для обращения в суд.

В ходе судебного процесса была установлена прямая связь между заболеванием гражданки и употреблением продукции из пекарни. Индивидуального предпринимателя, допустившего грубые нарушения законодательства в сфере общественного питания населения, обязали компенсировать причиненные физические и нравственные страдания.

В отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с владелицы пекарни компенсации морального вреда и штрафа за нарушение Закона о защите прав потребителей на общую сумму более 137 тысяч рублей.

В срок, установленный для добровольного исполнения, должница финансовые обязательства не исполнила, в связи с чем судебный пристав применил в ее отношении штрафную санкцию в виде исполнительского сбора, составившего более 16 тысяч рублей. Также сотрудник ведомства ограничил гражданку в праве выезда за пределы Российской Федерации и запретил ей совершать регистрационные действия с транспортным средством и пятью объектами недвижимости. В довершение всего, было обращено взыскание на денежные средства, хранящиеся на банковских счетах должницы.

В результате принятых мер компенсация морального вреда в полном объеме перечислена пострадавшей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

