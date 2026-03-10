В Татарстане введут цифровые ID студентов в Max для входа в вузы

В вузах Татарстана введут цифровые ID-пропуски для студентов, по которым они смогут заходить в здания университетов. Пропуски будут доступны в мессенджере Max, сообщил первый замминистра образования и науки республики Рамис Музипов.

"Мax внедряется в вузы республики. Всего с филиалами и головными вузами у нас 45 университетов, все они создали каналы и чаты в Мax", - цитирует чиновника "Вечерняя Казань".

Сейчас уже девять вузов в пилотном режиме ввели цифровой ID-пропуск студента, он выглядит как QR-код, наложенный на фото студента – его надо показывать при входе в учебное заведение.