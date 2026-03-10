Михаил Ходорковский* оштрафован судом Москвы за нарушение закона об иноагентах

Таганский районный суд города Москвы вынес постановление о привлечении к административной ответственности Михаила Ходорковского*, в прошлом руководившего компанией ЮКОС. Судебная инстанция признала его виновным в несоблюдении законодательных норм, регулирующих деятельность иноагентов. В качестве меры наказания судья утвердила денежный штраф, сумма которого составила 30 тысяч рублей, сообщает "КП".

Согласно материалам дела, поводом для разбирательства послужило игнорирование правил, обязательных для исполнения гражданами со статусом иностранного агента. В ходе оглашения приговора было отмечено, что действия Ходорковского* квалифицированы по соответствующей статье КоАП РФ. Суд подтвердил факт правонарушения, связанного с невыполнением установленных законом обязательств, и обязал экс-главу нефтяной корпорации выплатить назначенную сумму в установленный срок.

Ранее Верховный суд России удовлетворил иск о признании "Антивоенного комитета России"** террористической структурой, полностью запретив его работу в стране. Деятельность организации, возглавляемой Михаилом Ходорковским*, была направлена на оправдание и поддержку террористических методов.

*в РФ признан иноагентом

**признан в России нежелательной организацией