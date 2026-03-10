Диаспоры займутся разрешением конфликтов в школах?

В Татарстане на курсах для советников директоров по воспитанию, которые теперь должны быть в каждой школе, предлагают привлекать для решения конфликтных ситуаций в классе диаспоры. Скрин с электронного документа опубликовал журналист ВГТРК Андрей Медведев.

"Лидеры национально-культурных автономий/диаспор" - такая формулировка содержится в перечне тех, кого можно привлекать к разрешению конфликтов.

"Авторы курсов, вы в своем уме? Вы диверсанты? Впрочем, это объяснимо. После того, как моду советоваться с лидерами диаспор по всем вопросам завели иные губернаторы и мэры, о чем они радостно рапортуют в соцсетях, чего еще ожидать от авторов учебных методик", - написал Медведев.

При этом диаспоры не имеют в России юридического статуса. Решением вопросов автономных этнических групп занимаются национально-культурные автономии, деятельность которых регулируется специальным Федеральным законом. Однако по факту диаспоры имеют большое влияние на политику, и чаще всего это идет вразрез с интересами государства, считают эксперты.