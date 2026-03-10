El Pais: Испанская полиция обыскивает виллы на Майорке, которые связывают с главой "Вертолетов России"

Сотрудники испанской национальной полиции провели обыски в нескольких роскошных особняках на острове Майорка, которые, как утверждается, могут быть связаны с гендиректором компании "Вертолеты России" (входит в государственную корпорацию "Ростех") Николаем Колесовым, пишет испанское издание El Pais.

Колесов находится под санкциями ЕС с декабря 2014 года. В публикации El Pais говорится о возможной регистрации недвижимости на родственников Колесова. Сообщается, что полиция пришла как минимум в два особняка, которые связывают с российским оборонщиком: это вилла в районе Кала-Виньес и недвижимость в жилом комплексе Соль-де-Майорка — одном из самых эксклюзивных в этом районе — обе в муниципалитете Кальвия, на юге Майорки.

Источники в полиции отказались предоставить дополнительную информацию, поскольку расследование, проводимое Генеральным комиссариатом информации Испании, засекречено.