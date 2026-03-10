Google оштрафовали на 11 млн рублей за неуплату прошлых долгов

Суд оштрафовал американскую корпорацию Google LLC и постановил взыскать с технологического гиганта денежные средства в размере 11,4 млн рублей. Причиной разбирательства послужило систематическое игнорирование требований по очистке информационного пространства от сведений, распространение которых ограничено на территории России, сообщает РИА Новости.

Представители правосудия признали компанию виновной в совершении трех административных проступков. Речь идет о нарушении норм Кодекса РФ, регулирующих обязанности владельцев веб-сайтов по устранению незаконных публикаций. Законодательство предписывает собственникам цифровых платформ немедленно реагировать на предписания контролирующих органов, однако в данных случаях реакция со стороны зарубежного сервиса отсутствовала.

Итоговая сумма сложилась из трех равных штрафов. За каждый доказанный эпизод несоблюдения правил судья назначила выплату в 3,8 млн рублей. В результате общая финансовая нагрузка на организацию существенно возросла. Данный инцидент продолжает серию судебных тяжб с иностранными ИТ-компаниями, которые отказываются приводить свою политику модерации в соответствие с российскими правовыми стандартами.

В феврале Московский мировой суд обязал корпорацию Google выплатить 16 млрд рублей из-за уклонения от исполнения предыдущих судебных решений. А общий объем претензий со стороны отечественных истцов уже превысил астрономическую отметку в 91,5 квинтиллиона рублей.