На прошлой неделе на Среднем Урале родилось 679 малышей

За прошедшую неделю на территории Среднего Урала на свет появилось 679 детей. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава. Свердловчанки подарили региону 353 мальчика и 326 девочек, восемь пар из которых - близнецы.

501 женщина родила в возрасте до 35 лет, 170- после. При этом, для одной из мам это стали восьмые по счету роды, а для двух других - шестые.

Напомним, что в 2025 году суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России продолжил снижаться: с 1,399 в январе до 1,376 в ноябре. Как ранее отметил директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, в мире только в 10% стран СКР ниже 1,4, и Россия в их числе. Хуже ситуация в Китае, Сингапуре, Южной Корее и Украине. Он также добавил, что при СКР ниже 2,1 воспроизведение населения невозможно.