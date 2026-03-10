МКС затопят в 2030 году

Международная космическая станция (МКС) еще несколько лет будет совместно эксплуатироваться, а затем ее начнут постепенно сводить с орбиты Земли. Сведение будет проходить с 2028 по 2030 годы, после чего станция будет затоплена, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью изданию "Разведчик".

"В 2028 году приступим к постепенному сведению станции с орбиты с последующим затоплением, которое намечено на 2030 год", - сообщил Баканов.

Роскосмос рассчитывает запустить первый модуль новой российской орбитальной станции в 2928 году.

Международная космическая станция (МКС) была запущена 20 ноября 1998 года с выводом на орбиту первого модуля — российского функционально-грузового блока "Заря". Постоянно обитаемой станция стала со 2 ноября 2000 года, когда на нее прибыл экипаж первой длительной экспедиции.