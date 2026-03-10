Комитет ГД поддержал запрет на агитацию с ИИ-изображениями людей

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал межфракционный законопроект о запрете использования в агитационных материалах сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ) изображений людей.

Читайте также: Сгенерированные ИИ изображения людей запретят в агитации

Законопроект был внесен в конце февраля, но его планируется оперативно принять еще до начала избирательной кампании в Госдуму. Запрет нужен, чтобы пресечь возможность формировать искаженный образ в глазах избирателей, отмечают авторы.

В октябре 2025 года Второй апелляционный суд, рассмотрев спор между челябинским обкомом КПРФ и избирательной комиссией региона по поводу листовки, сгенерированной нейросетью, постановил, что это незаконно, даже если изображаются люди, личность которых не может быть установлена, то есть нарисованные ИИ. Суд счел, что коммунисты сделали с помощью ИИ листовки, которые должны вызвать симпатию у избирателя. Законопроект призван окончательно решить этот вопрос и запретить любые изображения людей. При этом создание любых других изображений или текстов с помощью ИИ кандидатам разрешат.

Также инициатива предусматривает смягчение норм, обязывающих партии публиковать сведения в периодических печатных изданиях. Сейчас это касается публикации предвыборных программ, но на региональных и муниципальных выборах подчас это затруднено или вовсе невозможно из-за нехватки газет и журналов.

