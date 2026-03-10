Директор союза "Юный следователь" стал фигурантом дела о мошенничестве

Директор молодежного союза "Юный следователь" Алексей Хворостянко задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Кроме должности в "Юном следователе" Хворостянко также входит в Общественный совет при Следственном комитете России.

По данным источников, делом Хворостянко занимается Главное следственное управление СКР.

Сообщается, что Хворостянко и еще один фигурант дела арестованы на два месяца.

"Юный следователь" — это образовательная программа и молодежное движение, созданные по инициативе СК РФ для профориентации подростков (14-17 лет). Проект направлен на патриотическое воспитание, изучение основ правовой грамотности и следственной работы, а также подготовку к поступлению в ведомственные вузы. Проект реализуется в детских центрах "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена".