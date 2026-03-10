В Пермском крае вновь начали распространяться сообщения об угрозах терактов в школах

В Пермском крае вновь начали распространяться сообщения об угрозах терактов в школах. Информация со ссылкой на родительские чаты опубликована в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Анонимный пользователь упоминал школы №1, №4, №7, №8, №10, №11 и №12. Вся информация была передана в правоохранительные органы. Были усилены меры безопасности.

Кроме того, 10 марта анонимное сообщение о минировании поступило на электронную почту Пермского института железнодорожного транспорта. Всех учащихся эвакуировали в общежитие, здание проверяют силовики.