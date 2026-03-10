В Екатеринбурге торжественно закрыли зимний сезон площадки "РМК Экстрим"

10 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Спорт Свердловская область
Фото: Антон Михайлов

В Екатеринбурге торжественно закрыли зимний сезон площадки "РМК Экстрим"

В понедельник, 9 марта, в спортивном квартале "Архангел Михаил" в Екатеринбурге торжественно закрыли зимний сезон площадки "РМК Экстрим".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в сноупарке прошел яркий семейный праздник. Гости приняли участие в квестах и конкурсах, ученики "Школы сноуборда и лыж" и воспитанники "РМК Экстрим. Дети" получили награды и увидели яркое финальное шоу.

Квест-игра по станциям собрала несколько десятков человек. Гостям предстояло разгадывать ребусы и филворды на зимнюю тематику, искать спрятанные кусочки пазла, делать фото на память, а также пробовать свои силы на балансборде.

Закрытие парка "РМК Экстрим" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Антон Михайлов

На споте "Юные шейперы" смогли построить настоящие трамплины под руководством профессиональных шейперов, а в эстафете "Папа может" родители прокатили детей на мини-лыжах.

Больше всего ребятам понравились "Соревнования наоборот". В этом спортивном состязании приняли участие профессиональные райдеры, а в роли членов жюри выступили дети 3-6 лет.

Закрытие парка "РМК Экстрим" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Антон Михайлов

На площадке состоялся конкурс костюмов. Победителями стали гости в лучших нарядах. Самыми яркими были признаны динозавр-дзюдоист, единорог, Джокер и рыцарь в доспехах.

После всех активностей в амфитеатре подвели итоги работы "Школы по сноуборду и лыжам" и зоны "РМК Экстрим. Дети". Награждение прошло в несколько блоков по всем категориям, чтобы отметить каждого ученика. Все спортсмены получили "Паспорт райдера "РМК Экстрим" и памятные подарки.

Закрытие парка "РМК Экстрим" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Антон Михайлов

А кульминацией мероприятия стала символическая передача флага "РМК Экстрим" от сноубордистов велосипедистам ВМХ, знаменующая переход от зимнего сезона к летнему. Флаг принял тренер по BMX Александр Анецких. Зрелищное шоу не оставило никого равнодушным: инструкторы парка продемонстрировали эпичные трюки на споте, пронесли флаг по всей территории парка, а завершилось действо залпами дымовых фонтанов и пиротехническими эффектами в амфитеатре.

Закрытие парка "РМК Экстрим" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Антон Михайлов

"Этот сезон наглядно показал, как здорово, что на Урале есть настоящая зима, которую мы можем использовать по максимуму. Мы решились на строительство собственного спота и гордимся результатом: нам удалось сделать его одним из лучших в России. Также для нас стало открытием, насколько спорт помолодел. И наш парк яркое тому подтверждение. Самому юному райдеру в этом сезоне был всего 1 год и 11 месяцев, и он уже уверенно стоял на доске. Приятно удивляет и разброс возрастов. Интерес к экстремальному спорту не знает границ", - рассказала директор "РМК Экстрим" Анна Веремеенко.

Парк "РМК Экстрим" стал последней работающей площадкой самого длинного зимнего фестиваля "Энергия РМК. Зима", которая была открыта почти на неделю дольше остальных. За весь сезон в сноупарке прошло три контеста по сноуборду и лыжам, которые суммарно собрали более 250 участников соревнований из 23 городов России. На споте оттачивали свои навыки райдеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Сочи, Нижнего Новгорода, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска.

Закрытие парка "РМК Экстрим" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Антон Михайлов

За 2,5 месяца работы площадки на споте катались 4 тысячи 138 человек разных категорий: от новичков до топ-райдеров страны. В зоне "РМК Экстрим. Дети" впервые встали на сноуборд 3 тысячи 565 детей. В "Школе по сноуборду и лыжам" провели 198 занятий и обучили 2 тысячи 730 человек.

Спот также являлся тренировочной площадкой школы олимпийского резерва по сноуборду Свердловской области.

