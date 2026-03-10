Экс-менеджеру службы закупа зерна "Макфы" грозит срок за посредничество во взяточничестве

В Челябинске 43-летнему бывшему менеджеру службы закупа зерна акционерного общества "Макфа" грозит срок за посредничество во взяточничестве.

Преступление совершено в период с 18 сентября 2024 по 27 февраля 2025 гг. Бывший начальник службы закупа зерна незаконно создал условия для поставок. По ним "Макфе" отгрузили не менее 40 тыс. т зерна твердой пшеницы четвертого класса. За это он хотел получить взятку.

Посредником согласился выступить бывший менеджер службы закупа зерна той же "Макфы". Он после получения 4,5 млн руб. задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, а денежные средства изъяты. Дело ушло в Центральный районный суд Челябинска, сообщает управление СКР по Челябинской области.