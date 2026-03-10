"Автомобилист" продолжает лидировать в Индексе силы КХЛ

Екатеринбургский "Автомобилист" продолжает держать лидерство в Индексе силы Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, Индекс силы – это рейтинг, подсчитывающийся математически на основе показателей в текущем сезоне. Команда из Екатеринбурга возглавила его на прошлой неделе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КХЛ, сегодня был опубликован Индекс силы по итогам 25-й недели сезона-2025/26. Изменений в первой тройке почти не произошло. Первую строчку продолжает удерживать "Автомобилист", вторую – ярославский "Локомотив". А на третье место вышел казанский "Ак Барс".

Напомним, что на прошлой неделе ХК "Автомобилист" гарантировал себе старт плей-офф Кубка Гагарина на домашнем льду.