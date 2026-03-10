Соцфонду поставят задачу уговаривать пенсионеров установить Max?

У Соцфонда России появился квартальный план – убедить 15% пенсионеров-клиентов установить мессенджер Max с биометрией, утверждает анонимный Telegram-канал "Время госзакупок" со ссылкой на неназванный источник. Тот же инсайдер утверждает, что, якобы, сотрудников Соцфонда обязали установить мессенджер. Официального подтверждения этой информации нет.

С 1 сентября 2025 года предустановка мессенджера Max на новые смартфоны, планшеты и "умные" телевизоры обязательна. За нарушение требования компаниям грозит штраф 50-200 тыс. руб.

"Если для работы нужен конкретный мессенджер, например, Max, работодатель обязан обеспечить сотрудника служебным телефоном либо иным оборудованием, а не навязывать использование личного смартфона. Работник вправе не использовать личный телефон для рабочих нужд. Принуждение к установке приложения на личное устройство может квалифицироваться как нарушение конституционного права на неприкосновенность частной жизни — статья 23 Конституции РФ — и незаконное вмешательство в частную сферу", - цитирует News.Ru юриста и правозащитника Михаила Салкина.