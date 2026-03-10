Конфликт из-за БПЛА улажен? Азербайджан направил помощь жителям Ирана

Баку организовал масштабную поставку гуманитарных грузов для поддержки граждан сопредельного государства.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство АПА, данная инициатива направлена на удовлетворение первоочередных нужд дружественного иранского народа. Перевозку необходимых товаров осуществляет автоколонна министерства по чрезвычайным ситуациям республики. В перечень отправленного продовольствия включили десять тонн муки, шесть тонн риса, почти две с половиной тонны сахара, а также более четырех тонн питьевой воды и около шестисот килограммов чая.

Помимо продуктов питания, азербайджанская сторона передала иранским коллегам критически важные медицинские ресурсы. Речь идет о двух тоннах лекарственных препаратов и различных принадлежностей для учреждений здравоохранения, необходимых для оказания помощи населению. Данная акция подчеркивает стремление Баку поддерживать добрососедские связи и оперативно реагировать на гуманитарные запросы партнеров.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Иран в атаке беспилотников на Нахичевань и привел армию в полную боевую готовность для ответных мер. Между тем, иранские власти отрицают причастность к удару по Азербайджану и называют его провокацией Израиля.

В ходе телефонных переговоров 8 марта главы государств обсудили этот острый вопрос, касающийся падения дронов на азербайджанской территории. Президент Ирана заверил своего коллегу, что Тегеран не имеет никакого отношения к случившемуся в Нахичевани.