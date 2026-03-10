Спецслужбы России предотвратили более трехсот терактов за 2025 год

За двенадцать месяцев ФСБ задержала более 2,5 тысяч участников радикальных формирований и их сообщников. В ходе боевых столкновений, когда преступники открывали огонь по силовикам, были уничтожены 27 боевиков, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников в беседе с "Российской газетой".

Бортников подчеркнул, что правоохранительным органам удалось выявить и ликвидировать 79 глубоко законспирированных групп, которые планировали диверсии на территории страны, ФСБ сумела предотвратить серию жестоких нападений, включая покушения на руководителей государственных структур и командование Росгвардии. Террористы собирались устроить взрывы в местах массового скопления людей на транспорте и разрушить многоэтажный жилой дом, но спецслужбы вовремя пресекли эти намерения.

Всего за 2025 год под эгидой НАК было остановлено 423 радикальных преступления, причем 308 из них классифицировались именно как теракты. Комитет, созданный весной 2006 года, продолжает выполнять роль главного координирующего органа, объединяющего возможности различных министерств для борьбы с экстремистскими угрозами.

Недавно в Нижневартовске сотрудники ФСБ и ОМОНа задержали 49-летнего мужчину, которого подозревают в финансовой поддержке террористов. По версии следствия, местный житель разделял идеи радикальной группировки и переводил ей деньги для организации преступлений на территории России.