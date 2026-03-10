В России начнут фотоохоту на дачный борщевик

В России вступил в силу закон о штрафах для садоводов, у которых на участках растет борщевик и другие опасные растения. Для физических лиц штрафы составят 20-50 тыс. руб., для юридических лиц – 400-700 тыс. руб.

Эксперты-юристы отмечают, что реальная угроза начисления штрафов возникнет в мае-июне, когда растения пойдут в рост и станут видимыми. Тогда муниципальные инспекторы и сотрудники Россельхознадзора начнут активные рейды и осмотры участков, передает РИА Новости.

Поводом для проверки может стать жалоба соседей или мониторинг территории с фотофиксацией.