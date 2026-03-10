10 Марта 2026
Фото: Reuters/Ronen Zvulun

СМИ: Израильских военных отодвигает ИИ

Многие высокопоставленные офицеры израильской армии жалуются, что их отодвинули на второй план, отдавая предпочтение заключениям, полученным с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил научный сотрудник французского Института международных и стратегических отношений Ален Филипович.
Как пишет Le Parisien, ссылаясь на другие западные СМИ, США вовсю использовали ИИ при планировании нападения на Иран. Война с Ираном стала первой крупной военной операцией, в которой ИИ сыграл важную роль. В израильской армии признают, что работали с армией США, создавая огромную базу данных для принятия точных решений.

Хотя задействование ИИ в целях разведки предполагает, что окончательные решения принимают люди, известно такое свойство ИИ как "галлюцинации", или способность иногда генерировать бред, который невозможно предсказать.

"По моему мнению, в структуру принятия решений не были включены люди необходимого уровня компетенций и знаний", - говорит Филипович.

Недавно в Лондонском королевском колледже провели эксперимент, в котором проверили, как современные ИИ поступят, оказавшись во главе вымышленных ядерных держав во время конфликтов. И практически всегда, почти в 95% всех случаев, ИИ интеллект решал применить тактическое ядерное оружие. Ни одна модель не выбрала путь компромисса или мирных переговоров.

