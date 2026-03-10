10 Марта 2026
Фото: Накануне.RU

Россияне смогут отказаться от предоставления услуг с использованием ИИ

Минцифры России подготовило законопроект, частично регулирующий применение искусственного интеллекта (ИИ). Однако эксперты говорят, что документ сыроват.

Среди положений законопроекта: возможность отказаться от обслуживания с применением ИИ, уведомление об участие ИИ в решениях, затрагивающих права и свободы человека, тестирование нейросетей на возможность потенциального противозаконного использования, исключение функций, приводящих к дискриминации граждан, пишут "Известия".

Законопроект предусматривает, что граждане смогут отказаться от услуг компаний и организаций, оказываемых с применением ИИ. И их должны будут обслужить без применения нейросетей. Естественно, потребителей будут обязаны информировать, что услуга или товар предоставляются с применением технологии. Предполагается, что правительство установит перечень ситуаций, в которых граждане смогут отказываться от обслуживания ИИ.

Эксперты считают, что предупреждение об использовании ИИ может применяться в медицинской диагностике, срочной помощи, юридических консультациях или финансовых рекомендациях. При этом в некоторых отраслях, отмечают участники рынка, будет очень сложно оказать услугу клиенту, отказавшемуся от использования ИИ. Например, если речь идет о банковском обслуживании или абонентском обслуживании клиентов операторов мобильной связи. А в сервисах заказа такси или навигационных сервисах уже и вовсе нельзя отказаться от использования ИИ.

Если законопроект будет одобрен, он вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

