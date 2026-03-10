ИИ ошибся в войне с Ираном?

План масштабного авиаудара по Ирану 28 февраля был разработан искусственным интеллектом (ИИ) - продуктом компании Anthropic. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По-видимому, президент США Дональд Трамп положился на ИИ, поверив в то, что он нанесет молниеносное поражение Ирану и свергнет власть в стране. Перед этим нейросеть Claude AI от компании Anthropic была применена для планирования операции американского спецназа по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которая произвела большое впечатление. Однако в Иране все пошло не так, как планировалось, что стало ясно в первые же дни войны.

При этом Трамп запретил всем правительственным ведомствам использовать технологии Anthropic, сказав, что это "радикально левая" компания, которая пыталась указывать военным. В компании считают, что нужно соблюдать некоторые этические условия, в частности не осуществлять массовую слежку за людьми. Военные же требуют отбросить любые ограничения. В итоге замминистра обороны США Эмиль Майкл обвинил Anthropic в стремлении контролировать армию, что якобы ставит под угрозу "национальную безопасность США". Контракт был разорван как раз накануне начала войны против Ирана.

Не исключено, что неудачи США в войне против Ирана обусловлены чрезмерным доверием к ИИ.

