Уголовное дело в отношении экс-мэра Абушаева, находящегося в зоне СВО, прекращено

Уголовное дело в отношении экс-мэра Большого Камня Приморского края Рустяма Абушаева, находящегося в зоне СВО, прекращено.

"Прекращено, но не по реабилитации, по госнаградам", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Сам Абушаев в Telegram-канале написал, что у следователей после проведения дополнительных проверок и разбирательств "появились основания для прекращения уголовных дел" в отношении него в связи с его "непричастностью".

В сентябре 2024 года Абушаев заявил о сложении полномочий из-за подписания контракта с Минобороны.

В марте 2023 года стало известно, что экс-глава Надеждинского района Приморья и глава Большого Камня обвиняется в мошенничестве с земельными участками и незаконном предпринимательстве. Его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. Абушаев, после того, как стал фигурантом дела о мошенничестве, уехал добровольцем на Донбасс. Он заявил, что решение об этом принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных. В апреле 2023 года суды отменили постановление об аресте и обязали следствие отменить постановление о розыске мэра. В конце января прокурор Приморья Сергей Столяров заявил, что производство следственных действий в отношении Абушаева приостановлено.