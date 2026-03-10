Горы мусора погребли под собой семерых человек в Индонезии

Семь человек погибли в результате обрушения кучи отходов на окраине индонезийского мегаполиса. Трагический инцидент случился в минувшее воскресенье, когда аномальные ливни спровоцировали сход гигантской мусорной лавины, сообщает РИА Новости.

На текущий момент спасательная миссия завершена, так как специалисты обнаружили тело последнего погибшего. По уточненным данным правоохранительных органов, двое граждан, которых изначально считали пропавшими, благополучно вернулись к своим семьям.

Среди тех, кто не сумел спастись, оказались водители большегрузов и владельцы мелких лавок, осуществлявшие деятельность на территории объекта. В работах по ликвидации последствий ЧП были задействованы свыше 200 сотрудников экстренных служб. Для обнаружения людей под многометровым слоем отходов применялись экскаваторы и дроны, оснащенные тепловизионными датчиками.

Площадка Бантарагебанг считается самой масштабной свалкой в Индонезии. Этот гигантский полигон раскинулся на 110 гектаров и ежедневно перерабатывает до 7 тыс. тонн бытовых отходов, поступающих из столицы.