В рамках исполнения поручения мэра Хабаровска управлению ЖКХ и руководителям районов в городе усилен контроль над очисткой кровель

Управляющие организации и собственники зданий города Хабаровска обязаны своевременно проводить очищение крыш от снега и наледи, а потенциально опасные участки на тротуарах — обозначать сигнальными лентами. Эти мероприятия проводят в городе по поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука.

Также специалисты администрации Хабаровска напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности в период схода снега с крыш зданий. Граждан призывают соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий. При выходе из зданий обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения.

Особое внимание следует уделить безопасности детей. Если во время движения по тротуару наверху происходит подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. Также необходимо избегать парковок автомобилей вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.

Учитывая, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, эти места необходимо обходить стороной. Кроме того, следует обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками. Также хабаровчанам напоминают - важно обращать внимание на огороженные участки тротуаров и не заходить в опасные зоны.