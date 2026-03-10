НАТО выходит из войны с Ираном?

На фоне разногласий США с Британией Лондон принял решение не отправлять один из двух своих авианосцев "Принц Уэльский" на Ближний Восток. Вместо этого корабль отправится в Арктику для участия в морских учениях НАТО, сообщает Financial Times со ссылкой на официальные источники.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что европейцы "буквально издеваются над Белым домом", опрометчиво завязшим в войне с Ираном. И тоже ввязываться в эту авантюру они желанием не горят, зато с удовольствием отплатят Трампу за его нападки на Гренландию. Другой причиной является острый энергетический кризис в Европе.

Бесперспектвность войны против Ирана понимают все даже в США. Как пишет The Wall Street Journal, советники призывают президента США Дональда Трампа быстро найти выход из конфликта с Ираном на фоне резкого роста цен на нефть и опасений непредсказуемых политических последствий в мире. И Трамп как будто сдедал шаг к этому, заявив, что война почти закончена. Хотя еще на прошлой неделе выражал готовность воевать столько, сколько потребуется.

"Все спешно пытаются отползти от проигранной войны с Ираном, оставляя команду Трампа в одиночестве разгребать ее последствия", - пишет Дудаков.

При этом в первые дни конфликта Европа однозначно встала на сторону США и Израиля, а Британия, Франция и Германия пригрозили вступить в войну на стороне агрессоров. Видимо, всего за несколько дней позиция Лондона изменилась существенно.