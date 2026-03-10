Треть малого бизнеса размышляет о закрытии или продаже

31% представителей малого бизнеса думают о закрытии или продаже бизнеса. В первом квартале 2026 года показатель вырос сразу на 8% по сравнению с таким же периодом 2025 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование ФОМа и НИУ ВШЭ.

Исследование проводится с 2021 года, в нем участвуют одни и те же респонденты – более 700 ИП и владельцев компаний малого бизнеса.

Из того же опроса выяснилось, что главные проблемы попадания бизнеса в зону риска: рост налоговой нагрузки, высокая ключевая ставка и неплатежи со стороны контрагентов.

С 2026 года НДС в России увеличен с 20% до 22%, также уменьшен порог оборота компании, после которого она не имеет пользоваться упрощенными налоговыми режимами.