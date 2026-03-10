В Екатеринбурге задержали жестокого насильника, находившегося в розыске более двух лет

В Екатеринбурге задержали осужденного, который находился в бегах более двух лет.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН по Свердловской области, еще в 2023 году Кировским районным судом уралец был признан виновным по целому ряду статей УК РФ: насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, а также с особой жестокостью по отношению к потерпевшему; истязания несовершеннолетнего лица. За это ему было назначено 14 лет колонии строгого режима.

На время следствия насильник был не под стражей, поэтому на оглашение приговора не явился и был объявлен в розыск. Спустя более чем два года его удалось вычислить.

Задержание прошло на территории Екатеринбурга. Сотрудники ГУФСИН реализовали оперативную информацию и установили местонахождение разыскиваемого. Он помещен в СИЗО-1.

Напомним, недавно на Среднем Урале задержали мужчину, который находился в федеральном розыске более 20 лет.