Больше 70 тысяч человек прошли образовательную подготовку в учебном центре "РН-Юганскнефтегаза" в 2025 году

71 тысяча 879 человек прошли образовательную подготовку в учебном центре "РН-Юганскнефтегаза" в минувшем году. Это значительно выше результата 2024 года - 52 тыс. 459 человек. Абсолютный рекорд зафиксирован в октябре, когда за месяц обучение проходили почти 7 тысяч человек, и это без учета мультимедийных курсов.

Учебный центр ООО "РН-Юганскнефтегаз" - лицензированное и аккредитованное в соответствии с требованиями закона об образовании учреждение, которое ведет обучение более чем по 456 программам. Материально-техническое оснащение учебного центра включает в себя: аудиторный фонд, тренажерное оборудование, полигон практического тренинга, что позволяет проводить качественную практическую подготовку персонала нефтегазовой отрасли.

Занятия в центре проходят в разных форматах: лекции, практикумы, тренировки на 3D-тренажерах. Электромонтеры отрабатывают алгоритмы действий в нештатных ситуациях, операторы по добыче нефти и газа — ключевые производственные операции, а на специализированных курсах по защитному вождению разбирают реальные дорожные сценарии. Именно практическая направленность стала одной из причин роста числа обучающихся. Сегодня в Учебном центре реализуется 456 программ — от дополнительного профессионального образования до узкоспециализированных курсов, разработанных под конкретные производственные задачи. Значительная часть программ создается с учетом текущих и перспективных потребностей нефтяной отрасли страны.

Отдельное направление работы — адресное обучение, каждая программа создается под конкретную профессию и задачу. Так, по результатам анкетирования операторов по добыче нефти и газа были выявлены ключевые компетенции, требующие развития. В ответ учебный центр разработал четыре программы, по которым прошли обучение 307 сотрудников предприятия. Для электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования подготовлено 10 программ с использованием 3D-тренажеров.

Работа учебного центра не ограничивается текущими задачами. Уже сегодня ведется разработка программ адресного обучения на следующие годы — по техническому обслуживанию и ремонту насосного, компрессорного и газораспределительного оборудования. Эти направления напрямую связаны с надежностью производственных процессов и безопасностью объектов.