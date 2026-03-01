Спасатели поискового отряда "Лиза Алерт" считают, что заявка о пропаже туристов в Прикамье была поздней

Разрыв между выходом туристов в лес в Прикамье и подачей заявки об их поиске составил целую неделю. Это потерянное время, которое могло стать решающим, сообщили Накануне.RU в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт".

Для поисков были объединены усилия добровольцев "ЛизаАлерт" из Пермского края и Башкирии, авиационного крыла отряда "ЛизаАлерт" — ВПСО "Ангел", МЧС России, КСС, Следственного комитета, МВД России, ПО "Миля", местных жителей.

Напомним, 20 февраля 2026 года группа из пяти человек прибыла из города Уфы Республики Башкортостан в деревню Золотанка Красновишерского муниципального округа. На пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от указанного населенного пункта, однако до места. Туристы должны были вернуться в Золотанку 24 февраля, однако до места назначения не добрались.

Все пропавшие мужчины найдены. Четверо погибли. Выжил только один - он был передан медикам для оказания помощи.

Сегодня во время поисков в районе горы Гроб на расстоянии около 30 километров от деревни Золотанка были обнаружены тела двоих мужчин. Еще один из пропавших был найден живым, но с сильным переохлаждением. Двое мужчин ушли пешком за помощью. Их тела были обнаружены позже.