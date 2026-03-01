Снегоходы не завелись: следком раскрыл обстоятельства гибели туристов в Прикамье

Следственный комитет Пермского края раскрыл обстоятельства гибели туристов из Уфы, передает корреспондент Накануне.RU.

1 марта тела двух мужчин были обнаружены в районе горы с весьма говорящим названием - Гроб, недалеко от деревни Золотанка. Рядом с погибшими был живой мужчина. С сильным обморожением спасатели передали его медикам. Позже были обнаружены тела двух других мужчин - они пытались позвать на помощь.

Предварительно установлено, что туристическая группа двигалась на плато Кваркуш, в Дом Иванова. Это небольшая изба на окраине плато Кваркуш. Ее построили друзья путешественника, который погиб в 2016 году в автомобильной аварии.

Дом Иванова открыт для всех туристов. В нем можно передохнуть, перекусить, растопить печь. Туристы не смогли добраться до Дома Иванова из-за внезапного ухудшения погоды - сильного ветра и мороза. Туристы устроили привал в полевых условиях. Однако в последствии ни один из снегоходов не удалось запустить. Трое мужчин остались в месте привала, а двое пешком отправились в сторону пункта назначения. В результате происшествия четверо из пяти туристов скончались.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователями СК России устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия. Выжившего мужчину допросят после оказания ему медицинской помощи.