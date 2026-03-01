02 Марта 2026
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Следственный комитет РФ

Снегоходы не завелись: следком раскрыл обстоятельства гибели туристов в Прикамье

Следственный комитет Пермского края раскрыл обстоятельства гибели туристов из Уфы, передает корреспондент Накануне.RU.

1 марта тела двух мужчин были обнаружены в районе горы с весьма говорящим названием - Гроб, недалеко от деревни Золотанка. Рядом с погибшими был живой мужчина. С сильным обморожением спасатели передали его медикам. Позже были обнаружены тела двух других мужчин - они пытались позвать на помощь.

Предварительно установлено, что туристическая группа двигалась на плато Кваркуш, в Дом Иванова. Это небольшая изба на окраине плато Кваркуш. Ее построили друзья путешественника, который погиб в 2016 году в автомобильной аварии.

Дом Иванова открыт для всех туристов. В нем можно передохнуть, перекусить, растопить печь. Туристы не смогли добраться до Дома Иванова из-за внезапного ухудшения погоды - сильного ветра и мороза. Туристы устроили привал в полевых условиях. Однако в последствии ни один из снегоходов не удалось запустить. Трое мужчин остались в месте привала, а двое пешком отправились в сторону пункта назначения. В результате происшествия четверо из пяти туристов скончались.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователями СК России устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия. Выжившего мужчину допросят после оказания ему медицинской помощи.

Теги: туристы, гибель, поиски, следственный комитет, гора гроб, дом иванова


