Выжил только один. В Прикамье завершили поиски пятерых пропавших туристов из Уфы

Поиски потерявшейся группы в Пермском крае завершены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Все пропавшие мужчины найдены. Четверо погибли. Выжил только один - он был передан медикам для оказания помощи.

Сегодня во время поисков в районе горы Гроб на расстоянии около 30 километров от деревни Золотанка были обнаружены тела двоих мужчин. Еще один из пропавших был найден живым, но с сильным переохлаждением. Двое мужчин ушли пешком за помощью. Их тела были обнаружены позже.

Напомним, 20 февраля 2026 года группа из пяти человек прибыла из города Уфы Республики Башкортостан в деревню Золотанка Красновишерского муниципального округа. На пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от указанного населенного пункта, однако до места. Туристы должны были вернуться в Золотанку 24 февраля, однако до места назначения не добрались.