МЧС: в Пермском крае обнаружены трое туристов, двое из них погибли

В Пермском крае в ходе поисков обнаружены трое пропавших туристов из Уфы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Двое из них погибли. Третий жив, но у него сильное переохлаждение.

В настоящий момент поисковая операция ведется по двум направлениям: первая группа обеспечивает транспортировку выжившего для передачи медикам, остальные участники продолжают поиски двух пропавших. На месте работают 68 человек и 59 единиц техники, в том числе 34 снегоходов. Задействован вертолет.