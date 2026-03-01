В Прикамье нарастили силы и средства для поисков пропавших туристов

В Пермском крае с утра возобновили поиски пропавшей группы туристов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По информации ведомства, для проведения поисково-спасательных работ по состоянию на 1 марта 2026 года задействована группировка в количестве 68 человек и 59 единиц техники (из них 34 снегохода). Накануне в поисках были задействованы более 50 человек и 45 единиц техники, в том числе 23 снегохода.

Напомним, 20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы в деревню Золотанка. На пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, что в 100 км от деревни. Туристы должны были вернуться в Золотанку 24 февраля, однако до сих пор не ясно, где они находятся. Возбуждено дело.