Минтранс РФ: в зоне конфликта на Ближнем Востоке 31 российское судно

Российские суда предупредили о рисках следования в порты Ирана из-за обострения конфликта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минтранса России.

Ведомство идентифицировало 31 судно под российским флагом, находящееся в зоне конфликта. Из них пять — в Персидском заливе, два — в Средиземном море в районе Израиля и 24 — в Каспийском море. Главный морской спасательно-координационный центр Росморречфлота передал предупреждение всем судам об опасностях при следовании в иранские порты.

Установлена связь с Ситуационно-кризисным центром МИД России для координации по всем вопросам судоходства. Продолжается работа с судами под российским флагом, находящимися в районе Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов.