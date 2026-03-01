Руководящий совет возьмет на себя обязанности лидера Ирана до избрания преемника погибшего Хаменеи

Руководящий совет возьмет на себя обязанности верховного лидера Ирана до избрания преемника погибшего аятоллы Али Хаменеи. Об этом заявил Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

"В соответствии с конституцией сформирован руководящий совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания преемника [Хаменеи]", - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Alam.

Ранее агентство IRNA сообщало, что президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции будут временно руководить республикой после смерти верховного лидера Али Хаменеи. Сообщается также, что воздушное пространство Ирана будет закрыто до 3 марта

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Как сообщило государственное телевидение исламской республики, верховный лидер Али Хаменеи погиб.