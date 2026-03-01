01 Марта 2026
Политика Центральный ФО В России За рубежом Москва
Фото: minpromtorg.gov.ru

Небензя на СБ ООН потребовал от США и Израиля немедленно прекратить удары по Ирану

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на экстренном заседании Совета Безопасности в связи с неспровоцированной военной агрессией США и Израиля против Ирана, сообщили Накануне.RU в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранним утром 28 февраля США и Израиль начали наносить массированные военные удары по территории Ирана. Было объявлено, что одной из целей нападения стало высшее политическое руководство страны, а также объекты мирного атома.

От иранских властей в режиме реального времени поступает информация о жертвах, в том числе среди мирного населения — погибли более двухсот человек в 24 провинциях страны.

"Искренне соболезнуем родным и близким жертв и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Наша страна предпринимает все необходимые меры по обеспечению безопасности российских граждан, находящихся на территории ИРИ", — заявил Небензя.

Дипломат подчеркнул, что заявления президента США Дональда Трампа о том, что операция направлена на недопущение обретения Ираном ядерного оружия, необоснованны. Иран неоднократно подтверждал готовность сохранять статус государства, не имеющего ядерного оружия, при условии соблюдения его права на развитие мирного атома.

Небензя отметил, что единственный источник достоверной информации — доклады гендиректора МАГАТЭ — никогда не указывали на то, что Иран мог заниматься разработкой ядерного оружия. Россия ожидает от главы агентства Рафаэля Гросси однозначных оценок и осуждения подрыва режима нераспространения со стороны США и Израиля.

Россия потребовала от США и Израиля немедленно прекратить агрессивные действия и настаивает на возобновлении политико-дипломатического урегулирования на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.

Теги: Небензя, ООН, США, Израиль, Иран


