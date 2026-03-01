Сергей Кравчук поздравил активных хабаровчан со всемирным днем некоммерческих организаций

Мэр Хабаровская провел встречу с гражданскими активистами и общественниками города. В Хабаровске официально зарегистрировано 1066 некоммерческих объединений.

"Наши НКО берут на себя заботу о тех, кому поддержка нужна больше всего: они реализуют проекты по помощи ветеранам и инвалидам, занимаются развитием туризма, просветительской деятельностью и воспитанием молодежи. Они всегда там, где нужна помощь", - сказал Сергей Кравчук, обращаясь к общественникам.

Мэр в частности отметил работу по сохранению исторической памяти и поддержке семей, которую ведет Хабаровский городской Союз женщин, воплощая в жизнь инициативы, которые демонстрируют настоящую преемственность поколений и готовность в любой момент подставить плечо городу.

"Сегодня многие общественники направили свои силы на поддержку СВО. Павел Дорошенко (АНО «Победа») представил экспозицию спецсредств, которые отправляются на передовую по адресным заявкам бойцов. Важно, что в этой работе задействовано более 600 волонтеров по всему краю. Благодарю всех за эту неоценимую помощь фронту!", - сказал Сергей Кравчук.

И добавил, что городская администрация продолжит оказывать финансовую поддержку проектов активных хабаровчан. В 2025 году на средства городского гранта было реализовано 13 крупных проектов — от организации досуга пожилых людей до программ для хабаровчан с ограниченными возможностями здоровья.

"Мы помогаем и будем дальше помогать тем, кто по зову сердца работает на благо хабаровчан. Наши некоммерческие организации — это настоящие патриоты, доказывающие верность нашему городу своим трудом. Спасибо за вашу работу!", - поблагодарил мэр Хабаровска и поздравил всех с Всемирным днем некоммерческих организаций, который отмечали накануне.