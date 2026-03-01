Сергей Кравчук поздравил активных хабаровчан со всемирным днем некоммерческих организаций

01 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Хабаровский край
Фото: t.me/kravchuk_official

Сергей Кравчук поздравил активных хабаровчан со всемирным днем некоммерческих организаций

Мэр Хабаровская провел встречу с гражданскими активистами и общественниками города. В Хабаровске официально зарегистрировано 1066 некоммерческих объединений.

"Наши НКО берут на себя заботу о тех, кому поддержка нужна больше всего: они реализуют проекты по помощи ветеранам и инвалидам, занимаются развитием туризма, просветительской деятельностью и воспитанием молодежи. Они всегда там, где нужна помощь", - сказал Сергей Кравчук, обращаясь к общественникам.

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

Мэр в частности отметил работу по сохранению исторической памяти и поддержке семей, которую ведет Хабаровский городской Союз женщин, воплощая в жизнь инициативы, которые демонстрируют настоящую преемственность поколений и готовность в любой момент подставить плечо городу.

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

"Сегодня многие общественники направили свои силы на поддержку СВО. Павел Дорошенко (АНО «Победа») представил экспозицию спецсредств, которые отправляются на передовую по адресным заявкам бойцов. Важно, что в этой работе задействовано более 600 волонтеров по всему краю. Благодарю всех за эту неоценимую помощь фронту!", - сказал Сергей Кравчук.

И добавил, что городская администрация продолжит оказывать финансовую поддержку проектов активных хабаровчан. В 2025 году на средства городского гранта было реализовано 13 крупных проектов — от организации досуга пожилых людей до программ для хабаровчан с ограниченными возможностями здоровья.

"Мы помогаем и будем дальше помогать тем, кто по зову сердца работает на благо хабаровчан. Наши некоммерческие организации — это настоящие патриоты, доказывающие верность нашему городу своим трудом. Спасибо за вашу работу!", - поблагодарил мэр Хабаровска и поздравил всех с Всемирным днем некоммерческих организаций, который отмечали накануне.

Теги: сергей кравчук, некоммерческие организации хабаровска, нко, мэр


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети