09 Февраля 2026
Экономика Костромская область
Фото: Накануне.RU

Вопросы развития пригородных территорий в фокусе властей Костромской области

Вопрос о развитии пригородных территорий в Костромской области стал темой обсуждался на еженедельном областном совещании под руководством губернатора Сергея Ситникова.

Напомним, регион традиционно входит группу лидеров по исполнению федеральных планов возведения жилья.

Строительство ЖК "Новый Уктус" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Так, за 5 лет действия президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Костромской области сдано в эксплуатацию введено более 1,6 млн квадратных метров жилья, что более чем на 200 тысяч квадратных метров превышает плановые показатели. В 2025 году этот показатель достиг 111%, было построено 332 тысячи кв. метров жилья.

По предварительной оценке специалистов, по итогам 2025 года обеспеченность жилыми помещениями жителей Костромской области составит около 34,8 кв. метра на человека, что превышает средний показатель по ЦФО. Важно отметить, что растет востребованность индивидуального жилищного строительства, ежегодно в среднем около 63% от общего числа вводимых в эксплуатацию квадратных жилых метров составляют объекты ИЖС.

Губернатор Сергей Ситников подчеркнул, что перспективы развития ИЖС напрямую зависят от решения земельных вопросов. При этом возможности предоставить земельные участки под строительство частных домов, например, в Костроме почти исчерпаны.

коттедж ижс участок(2014)|Фото: Накануне.ru

Учитывая это, глава региона дал поручение департаменту земельных и имущественных отношений совместно с руководителями Костромы и Костромского района разработать механизмы развития пригородных территорий.

«Надо развивать пригородные территории. Смотреть, каким образом можно обеспечить водоснабжение и водоотведение. Департамент земельно-имущественных отношений, поставьте себе задачу в ближайшие два месяца совместно с администрацией города Костромы, Костромского района проанализировать самый ближний пригород, где будут минимальные затраты на инфраструктуру и высокие результаты с точки зрения площадей по строительству», - подчеркнул Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

Важная составляющая в вопросе ИЖС - это финансовые возможности жителей. Проведенный анализ динамики банковских вкладов демонстрирует, костромичи имеют возможность и в дальнейшем вкладывать средства в строительство жилья. Например, в рейтинге регионов, подготовленном экспертами РИА Новости, Костромская область заняла 22 позицию по объему вкладов на жителя. Прирост вкладов за 2025 в регионе составил 30,9%, что вывело Костромскую область на 4 место по стране по данному показателю.

Губернатор считает, что для развития новых территорий людям необходимо предоставить комфортные условия.

«Люди будут вкладывать средства в землю, в стройку тогда, когда им будет предоставлена прозрачная модель. Желающих уйти на ИЖС много. Но, мы ничего не можем людям предоставить. Если муниципалитеты не могут регулировать этот вопрос, давайте искать организации, которые будут принимать на себя ответственность за планирование, создание инфраструктуры. и продавать не голые участки, а земельные участки, на которых есть электричество, газ, вода, канализация», - подчеркнул Сергей Ситников.

пригородные территории, сергей ситников, ижс, строительство жилья


