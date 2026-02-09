В Госдуме обсудят вопрос ограничения доступа в соцсети для детей

В Госдуме поднимут вопрос возрастных ограничений для доступа в социальные сети. Как заявил председатель комитета по информполитике Сергей Боярский, тема "объективно назрела".

"Слишком много опасностей для детей в возрасте 6, 7 и 8 лет можно встретить на площадках, разных ресурсах, в том числе соцсетей", - приводит его слова ТАСС.

По словам депутата, в Госдуме внимательно наблюдают за нововведениями других стран в этой области. Однако, отметил Боярский, практики применения пока нет.

Ранее сообщалось, что Испания может стать еще одной страной, запретившей соцсети для детей: доступ к платформам будет ограничен для всех, кому еще нет 16 лет. Аналогичный закон уже действует в Австралии. Кроме того, Национальное собрание Франции поддержало законопроект о запрете использования социальных сетей детьми младше 15 лет.