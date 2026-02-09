В РПЦ сочли оскорбительными шутки комика Сабурова о Христе

В РПЦ дали оценку шуткам комика Нурлана Сабурова о Христе. Высказался зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Оценка причин запрета въезда для данного человека находится за рамками церковной компетенции. Однако подобные "шутки" про Христа может допустить только человек, не имеющий религиозного сознания и уважения к святыне других людей", - сказал РИА Новости Кипшидзе.

6 февраля Сабурова задержали во Внуково сразу после прилета из Дубая. Ему вручили официальный документ о запрете въезда в РФ на 50 лет. Запрет ввели, предположительно, за критику СВО, а также нарушения миграционного и налогового законодательства РФ.

Сообщалось, что артист прилетел в Москву бизнес-классом. После "разворота" на паспортном контроле он заявил, что денег на обратный билет до ОАЭ у него нет. Услышав, что в случае депортации ему предстоит лететь в наручниках, шоумен сразу же нашел деньги и купил билет до Алматы.