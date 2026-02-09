Для поисков екатеринбурженки на острове Валаам привлекли 200 человек, коптеры и кинологов

На острове Валаам и прилегающих островах продолжаются поиски 36-летней жительницы Екатеринбурга Натальи Простаковой. Для этого привлекли порядка 200 человек, квадрокоптеры и служебных собак.

"Продолжаются поисковые мероприятия, в которых задействовано порядка 150-200 человек, включая сотрудников МВД, спасателей и волонтеров. От МВД задействованы квадрокоптеры, также привлечены кинологи со служебными собаками", - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Карелии.

Напомним, что екатеринбурженка пропала на острове Валаам 2 февраля. Туда она приехала на послушание в монастырь. К поискам также подключились монахи, которые предоставили волонтерам и полиции два судна на воздушной подушке, и волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт".

Свердловчанка с темно русыми волосами и серо-голубыми глазами, рост 165 см. В последний раз ее видели в черной куртке, черном платье и ботинках.