Дефицит бюджета России в январе составил 1,7 триллиона рублей

В январе 2026 года дефицит федерального бюджета России составил 1,7 трлн руб. Это на 252 млрд руб. больше, чем годом ранее. В Министерстве финансов считают, что рост дефицита связан с опережающим финансированием расходов в рамках годового бюджета.

Также снизились нефтегазовые доходы бюджета: 393 млрд руб., это на 50% ниже, чем в январе 2025 года.

Доходы федерального бюджета в январе составили 2,36 трлн руб. Это на 11,6% ниже, чем годом ранее.

Минфин отметил, что в поступлении ненефтегазовых доходов наблюдается положительная динамика.