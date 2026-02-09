Комитет Госдумы одобрил штрафы работодателей за сокрытие несчастных случаев

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект, который вводит штрафы за сокрытие работодателем информации о несчастном случае.

Депутаты приводят статистику несчастных случаев и данные по выявленным сокрытым случаям. В 2024 году последних со смертельным исходом стало больше более чем в два раза больше по сравнению с 2022 годом (348 против 153). Общий рост тоже более чем двукратный.

По отношению к официальному числу зафиксированных несчастных случаев сокрытых более 30%, а со смертельным исходом - более 20%. Работодатели пытаются скрыть несчастные случаи, и это остается одной из наиболее актуальных проблем в сфере охраны труда работников. Недобросовестные работодатели рассчитывают уйти от ответственности, боясь проверки и уголовного преследования, а также стремятся минимизировать финансовые расходы на экспертизу, выполнение мероприятий по устранению рисков, страховые взносы, реабилитацию работников и пр. Иногда они идут на договоренность с работником, говорится в пояснительной записке.

Предлагается наказывать сокрытие, искажение или несвоевременное сообщение работодателем в Роструд полной информации о несчастном случае на производстве штрафом: компании - от 130 тысяч до 150 тысяч рублей, должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч, физлиц - от 3 до 5 тысяч. Изменения вносятся в КоАП РФ.