СК возбудил дело о смерти по неосторожности после инцидента в школе Екатеринбурга

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти ученика в школе Екатеринбурга.

Напомним, инцидент произошел сегодня, 9 февраля, в одной из школ Академического района уральской столицы. Сообщалось, что утром после урока физкультуры ученик 9 класса с одноклассником зашел в туалет, где потерял сознание. Другие подростки позвали на помощь учителей из ближайших кабинетов и школьного медработника. Прибывшая бригада "скорой" пыталась реанимировать ученика, однако спасти его не удалось.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Как отметили в ведомстве, сделано это для тщательного выяснения всех обстоятельств следственным путем. В частности, будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Сотрудники СК работают на месте происшествия и анализируют всю необходимую документацию. Также они допрашивают свидетелей, в том числе представителей администрации школы, учеников и родственников скончавшегося подростка.

Свою проверку по ситуации также проводит прокуратура.