Фальков: Студентов много, а кадров не хватает

В России очень много студентов, а вот кадров везде не хватает. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на расширенном заседании профильного комитета Госдумы.

Это говорит о том, что система высшего образования в целом работает недостаточно эффективно, считает министр. Например, сейчас в России около 4,5 млн студентов, но из них почти 1,5 млн - на направлениях экономика и управление. Стране не нужно столько экономистов и управленцев. И власти сократят 47 тысяч платных мест в вузах по направлениям экономики и юриспруденции. Другой пример - обучение журналистов в непрофильных вузах, например в железнодорожном.

На прошлой неделе Фальков сказал о той же проблеме в сфере медиа: при большом количестве обучающихся наблюдается дефицит квалифицированных кадров в отрасли. Куда они все деваются? То же самое происходит в образовании: педвузы не испытывают недостатка в абитуриентах, а в школах острая нехватка учителей.

В Минтруда ранее спрогнозировали кадровый дефицит в стране более 3 млн человек к 2030 году. Однако эти цифры явно не соответствуют фактически сложившейся нехватке кадров на предприятиях. Так, по данным информационно-аналитического комментария ЦБ "Мониторинг предприятий", дефицит кадров составляет сейчас 23%, то есть не хватает практически каждого четвертого работника. Это около 20 млн человек, если считать этот процент от общего количества трудоспособных россиян.