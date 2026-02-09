Котяков: Планов по пересмотру пенсионного возраста нет

Российские власти не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью изданию "Эксперт".

Так он ответил на вопрос, может ли высокая кадровая потребность и рост продолжительности жизни сделать эту тему актуальной.

Котяков добавил, что основной кадровый резерв правительство видит в трудоустройстве молодежи. "Сегодняшнее окно возможностей для рынка труда - это ребята в возрасте 18–27 лет", - сказал министр.

Впрочем, планы по повышению пенсионного возраста власти тоже опровергали много лет, пока его не повысили в 2018 году на 5 лет. Накануне.RU еще в 2018 году писало, что без улучшения демографии через 20 лет понадобится новый "пенсионный маневр". Рождаемость крайне низка, население стареет, количество трудоспособных будет только уменьшаться. В 2030-х или 2040-х пенсионную систему неизбежно ожидает ужесточение в той или иной форме.