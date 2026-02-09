В Екатеринбурге пройдет первый турнир международной лиги RCC Padel

09 Февраля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба РМК

В Екатеринбурге пройдет первый турнир международной лиги RCC Padel

В феврале на Падел-арене РМК в Екатеринбурге состоится первый турнир международной лиги RCC Padel, созданной Русской медной компанией.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в нем примут участие 24 мужские пары из разных уголков планеты, включая российских игроков. Призовой фонд первого этапа составит 9 млн рублей.

RCC Padel(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Лига RCC Padel – это серия из пяти этапов и итоговый Мастер финал, объединяющие игроков со всего мира, на первой в стране специализированной Падел-арене РМК. В серии турниров примут участие топовые игроки международного уровня, профессионалы и лидеры национальных рейтингов, что делает каждый этап зрелищным и конкурентным.

RCC Padel(2026)|Фото: пресс-служба РМК

В лиге RCC Padel создан рейтинг. На каждом этапе спортсмены зарабатывают очки за участие и победы. В общий зачет идут четыре лучших турнира из пяти, что позволяет бороться за высокие позиции в рейтинге и участие в финальном турнире лиги. Рейтинг определяет посев спортсменов на этапах лиги и состав итогового Мастер финала. В нем встретятся сильнейшие пары лиги, набравшие наибольшее количество очков в рейтинге. В декабре именно они будут бороться за суперприз.

RCC Padel(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Состав участников первого этапа уже определен. С 13 по 15 февраля на RCC Padel League-1 ожидаются: спортсмен и тренер Академии падел РМК, третья ракетка России Дмитрий Мягков, первая ракетка Китая Чжан Бохоу, четвертая ракетка ОАЭ Фарес аль-Джанахи, трехкратный чемпион Японии Сюнго Кусакабэ, первая ракетка Туниса Эллуми Мехди и другие.

RCC Padel(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Помимо первого турнира лиги, с 12 февраля на арене пройдет рейтинговый турнир Winter Cup под эгидой Федерации падела России. В категории разыгрывается 500 очков за победу.

RCC Padel(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Завершит пятидневный праздник падела в Екатеринбурге первый медиатурнир в рамках лиги RCC Padel. На кортах сойдутся бойцы лиги RCC MMA, участники шоу "Титаны", российские и иностранные журналисты, специализирующиеся на паделе, инфлюенсеры и блогеры. Вход на Падел-арену РМК будет свободный для зрителей в дни всех трех турниров 12-16 февраля.

RCC Padel(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Напомним, в прошлом декабре состоялся премьерный турнир лиги RCC Padel, на котором игроки из России, Аргентины, Испании и Казахстана выступили на Падел-арене РМК, а также было официально объявлено о запуске лиги. Кульминацией праздника стал турнир "Легенды падела", где спортивный директор лиги RCC Padel Тито Аллеманди сыграл с настоящими звездами мирового падела, такими как Толито Агирре, Гонсало Альфонсо, и с легендарным Мигелем Ламперти.

Теги: RCC Padel, турнир, падел, лига, Екатеринбург


