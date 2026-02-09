В Екатеринбурге пройдет первый турнир международной лиги RCC Padel

В феврале на Падел-арене РМК в Екатеринбурге состоится первый турнир международной лиги RCC Padel, созданной Русской медной компанией.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в нем примут участие 24 мужские пары из разных уголков планеты, включая российских игроков. Призовой фонд первого этапа составит 9 млн рублей.

Лига RCC Padel – это серия из пяти этапов и итоговый Мастер финал, объединяющие игроков со всего мира, на первой в стране специализированной Падел-арене РМК. В серии турниров примут участие топовые игроки международного уровня, профессионалы и лидеры национальных рейтингов, что делает каждый этап зрелищным и конкурентным.

В лиге RCC Padel создан рейтинг. На каждом этапе спортсмены зарабатывают очки за участие и победы. В общий зачет идут четыре лучших турнира из пяти, что позволяет бороться за высокие позиции в рейтинге и участие в финальном турнире лиги. Рейтинг определяет посев спортсменов на этапах лиги и состав итогового Мастер финала. В нем встретятся сильнейшие пары лиги, набравшие наибольшее количество очков в рейтинге. В декабре именно они будут бороться за суперприз.

Состав участников первого этапа уже определен. С 13 по 15 февраля на RCC Padel League-1 ожидаются: спортсмен и тренер Академии падел РМК, третья ракетка России Дмитрий Мягков, первая ракетка Китая Чжан Бохоу, четвертая ракетка ОАЭ Фарес аль-Джанахи, трехкратный чемпион Японии Сюнго Кусакабэ, первая ракетка Туниса Эллуми Мехди и другие.

Помимо первого турнира лиги, с 12 февраля на арене пройдет рейтинговый турнир Winter Cup под эгидой Федерации падела России. В категории разыгрывается 500 очков за победу.

Завершит пятидневный праздник падела в Екатеринбурге первый медиатурнир в рамках лиги RCC Padel. На кортах сойдутся бойцы лиги RCC MMA, участники шоу "Титаны", российские и иностранные журналисты, специализирующиеся на паделе, инфлюенсеры и блогеры. Вход на Падел-арену РМК будет свободный для зрителей в дни всех трех турниров 12-16 февраля.

Напомним, в прошлом декабре состоялся премьерный турнир лиги RCC Padel, на котором игроки из России, Аргентины, Испании и Казахстана выступили на Падел-арене РМК, а также было официально объявлено о запуске лиги. Кульминацией праздника стал турнир "Легенды падела", где спортивный директор лиги RCC Padel Тито Аллеманди сыграл с настоящими звездами мирового падела, такими как Толито Агирре, Гонсало Альфонсо, и с легендарным Мигелем Ламперти.