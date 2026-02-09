Попавший в ДТП глава Курской области ходит сам, но "при помощи подручных средств"

Попавший в аварию губернатор Курской области Александр Хинштейн высказался о состоянии своего здоровья. Во время заседания правительства Курской области политик сообщил, что постарается побыстрее выздороветь, однако "кости заживают долго".

"К сожалению, пока ходить могу только при помощи подручных средств", - сказал политик.

Хинштейн попал в аварию 22 января.

"Планировал целый день работать в Конышёвском районе. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Сейчас нахожусь в больнице. Слава Богу, всё обошлось без серьёзных последствий", - написал Хинштейн в своём telegram-канале.

Пострадавших нет, с другими машинами автомобиль губернатора не столкнулся.

"Приношу извинения нашим жителям, с которыми не смог сегодня встретиться. Как поправлюсь, обязательно наверстаем", - уточнил Хинштейн.