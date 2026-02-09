Европарламент может запретить импорт стали из России

Европарламент намерен рассмотреть вопрос о запрете импорта стали из России в ЕС, пишет Politico. Это вызывает недовольство ряда стран, которые по-прежнему импортируют некоторые виды российской продукции из стали.

Осенью Брюссель приложил большие усилия, чтобы ввести 50%-е пошлины на импорт стали из России на фоне роста импорта. ЕС запретил импортировать российскую сталь и основную продукцию из нее еще в 2022 году, но ввоз слябовых полуфабрикатов продолжается. Бельгия, Чехия и Италия заявляют, что альтернатив нет.

В июне истекает срок действия мер ЕС для защиты европейских производителей стали от конкуренции с иностранными поставщиками с избыточными производственными мощностями. Они были введены восемь лет назад и по правилам Всемирной торговой организации не могут быть продлены. Потому в ЕС хотят протащить полный запрет стали из России.

С 2022 года российские производители стали в основном переориентировались на страны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. По данным Минпромторга, на экспорт направляется более 40% всей производимой в России стали.