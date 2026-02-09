Суд разрешил жителю Нижнего Тагила содержать в квартире 20 животных

В Нижнем Тагиле суд отказал прокуратуре в намерении забрать домашних питомцев у местного жителя. В своей квартире мужчина разместил 12 кошек и 8 собак, из-за чего соседи постоянно жаловались на лай по ночам и специфический запах в подъезде.

Поскольку на территории Свердловской области не определены нормативные положения о максимальном количестве животных в квартирах, прокурор стал ссылаться на положения Модельного закона "Об обращении с животными" Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ. Согласно ему, в квартире многоквартирного жилого дома, вместе с одним собственником и членами его семьи, допускается содержание не более двух собак и одной кошки, либо трех кошек, либо одной собаки и двух кошек.

Прокурор требовал забрать у владельца большую часть животных и распределить по приютам. Сам же мужчина заверил, что все его питомцы - это подобранные им дворняги, соответствующих приютов в городе нет, а "усыновлять" его питомцев желающих пока нет.

В то же время специалисты Роспотребнадзора наведались в квартиру к ответчику и, хотя и отметили специфический запах на площадке, в самой квартире и подъезде не нашли грубых нарушений санитарных правил. Собаки были размещены в прихожей и коридоре, кошки - на кухне. Там же имеются лотки для туалета, все собаки выгуливаются на поводках. Для своих питомцев мужчина готовит и использует сухие корма. Все животные стерилизованы, вакцинированы от бешенства, упитанные, ухоженные и жизнерадостные.

Как отметил Дзержинский районный суд, ответчик обеспечивает надлежащий уход за питомцами и при необходимости оказывает им своевременную ветеринарную помощь. Более того, само по себе значительное количество проживающих в квартире животных не свидетельствует о нарушении санитарных норм и правил. Также не было предоставлено доказательств систематического нарушения тишины в ночное время.

Решением Дзержинского районного суда Нижнего Тагила исковые требования прокурора оставлены без удовлетворения. Решение было обжаловано прокурором в суде апелляционной инстанции. Однако и Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт и оставил его без изменения.